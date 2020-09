Getuige: ‘Slachtoffer Boxmeer gedood om 100 gram wiet’

Waterber­gings­kel­ders in Boxmeer in de maak

26 augustus BOXMEER - Sinds vorige week wordt er hard gewerkt op het Hoogkoorplein in Boxmeer. Dat is nu nog goed te zien. Maar als het werk gedaan is, is daar helemaal niets meer van over. Er komen namelijk vijf grote waterbergingskelders onder de parkeerplaats. Die moeten ervoor zorgen dat wateroverlast als vier jaar geleden tot de verleden tijd behoort. Bij extreme buien vangen zij namelijk het regenwater op.