Gewapende overval bij Kruidvat Boxmeer, politie op zoek naar jonge dader

Avondklok: wedstrijd van volleybal­sters FAST eerder op de dag

22 januari GENNEP - Volleybalclub FAST heeft in overleg met tegenstander VCN het aanvangstijdstip van de wedstrijd in Capelle aan den IJssel vervroegd. Het eredivisieduel wordt zaterdagmiddag al om 13.30 uur gespeeld in plaats van 17.30 uur.