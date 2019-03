Gewapende overval op supermarkt in Boxmeer

Zeer zeldzaam an­ti-tankvoer­tuig verwoest bij brand in Sambeek; schade loopt in de tonnen

17:05 SAMBEEK - Bij de brand in een loods in Sambeek blijkt zondag een zeldzaam voertuig in vlammen te zijn opgegaan. Het gaat om een Nashorn anti-tankvoertuig, uit de Tweede Wereldoorlog. Van de tank waren 493 exemplaren gefabriceerd, waarvan er vandaag de dag nog drie over waren. Nu dus nog maar twee, die staan in Amerika.