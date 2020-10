Gewapende woningoverval in Overloon, politie houdt verdachte aan

Lian heeft een ei voor je verstopt, want het is vandaag: Wereld Ei Dag

8 oktober RIJKEVOORT - Het is geen gewone dag vandaag, het is namelijk: Wereld Ei Dag. In heel Nederland verstoppen kippenboerinnen eieren. Lian Ingenbleek uit Rijkevoort is zo'n kippenboerin. ,,Een ei is niet zomaar een ei.’’