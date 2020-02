Gewonde bij steekpartij in shoarmazaak Boxmeer

Gemeenten negeren afspraken tegen luchtver­vui­ling en vinden lucht al 'schoon genoeg’

20 februari DEVENTER - Weinig gemeenten in Oost-Nederland zitten te wachten op nieuwe afspraken over de aanpak van luchtvervuiling. Een derde gaat het Schone Lucht Akkoord met het rijk en provincies niet tekenen, ruim een kwart denkt er nog over na.