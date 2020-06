Graafse Jo graaft opeens waterput in Oeffelt op: ‘Ik verwacht dat Frederik Hendrik hier verbleef’

,,We staan eigenlijk in de achtertuin van het oude Veerhuis in Oeffelt", zegt De Wit. Het is een paar meter bij de Maas vandaan en enkele honderden meters van het restaurant Het Veerhuis af. Al is er niets meer van deze achtertuin te bekennen. Overal liggen meters hoge kleibergen. De tuin is al een paar honderd jaar verdwenen.



Anno 2020 wordt dit gebied gebruikt voor kleiwinning. En dat is precies de reden waarom amateurarcheoloog Jo de Wit hier rondloopt. ,,Ik doe dit werk al 45 jaar. En controleer dagelijks waar ze klei graven. Hier kom je de mooiste vondsten tegen. Waarom? Omdat je dieper komt dan met je metaaldetector. De echte vondsten vind je met de schep’’, zegt De Wit.