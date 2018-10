Granaat gevonden bij graafwerk voor woningen in Sambeek

Ervaar het Maasheggen­vlech­ten in het UNES­CO-ge­bied

22 oktober OEFFELT - Met buren, vrienden of familie een dag, of een deel daarvan, aan de slag in het Maasheggengebied bij Oeffelt? Het kan op zaterdag 3 november. Dan wordt er in het kader Natuurwerkdag in Nederland mogelijkheid geboden het Maasheggenvlechten een keer te ervaren.