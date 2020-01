Groepje lijmsnuivers veroorzaakte overlast op azc Overloon

Mannen breken kluis in bedrijf Boxmeer open en worden overlopen door medewerker

20 januari BOXMEER - Twee mannen zijn zaterdag opgepakt in Hendrik-Ido-Ambacht nadat ze eerder op de dag een kluis hadden opengebroken in een bedrijf aan de Handelstraat in Boxmeer. De auto waarin ze zaten is in beslag genomen.