Groot alarm op spoor bij Holthees: zwaarbewapende arrestatieteams vallen stilgezette trein binnen

updateHOLTHEES - Op de Maaslijn - baanvak Nijmegen - Venlo - bij Holthees is een trein stilgezet omdat er sprake is van een verdachte situatie. Er is groot alarm geslagen. Brandweer, ambulances en politie zijn in groten getale opgeroepen. Ook verschillende arrestatieteams van politie staan klaar. Kort voor 18.00 uur zijn die teams zwaar bewapend de trein in gegaan.

Wat er precies aan de hand is kan een woordvoerder van politie nog niet zeggen. Of er mogelijk sprake is van bommelding of van een andere dreiging is nog niet duidelijk. Kennelijk was de dreiging dusdanig serieus dat groot alarm is geslagen.

Volledig scherm Politie maakt zich gereed voor inzet bij de stilgezette trein in Holthees. © SK-Media

Inmiddels hebben zich diverse eenheden van politie verzameld in de buurt van de stilstaande trein. De slagbomen van de spoorbaan gaan niet meer open. Wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Hoeveel mensen zich in de trein bevinden en wat de situatie in de treinstellen is ook niet bekend.

Plan van aanpak

Volgens een ooggetuige zijn minimaal drie arrestatieteams aan het voorbereiden om richting de trein te gaan. Wanneer dat precies gebeurt en waarom is nog niet helder.

Via de social media melden omwonenden dat er een grote politiehelikopter in de buurt cirkelt. Of die er alleen is ter ondersteuning of dat mogelijke verdachten al op de vlucht zijn en door de heli worden gevolgd, is onduidelijk.

Vertraging

Arriva laat weten dat door de 'verstoring’ op het spoor geen treinen kunnen rijden. Om die reden worden bussen ingezet. Ook de NS meldt dat door de politieactie vertraging optreedt. Die kan tot 18.45 uur duren, laat NS weten.

Volledig scherm De slagbomen blijven dicht in Holthees. © SK-Media

Later meer.

Volledig scherm Groot alarm voor een trein die stilstaat in Holthees. © 112 meldingen