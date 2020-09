Grote brand bij bedrijf aan Transportcentrum Beugen

Taxus Taxi in Boxmeer haalt door droogte doelstel­ling net niet: 410.000 kilo

16 september BOXMEER - 410.000 kilo. Zoveel snoeisel is er opgehaald door de Stichting Taxus Taxi in Boxmeer voor de strijd tegen kanker. Die hoeveelheid is goed voor 3.727 chemotherapieën. En daar is het voor de stichting om te doen. Dat is minder dan de doelstelling om 425.000 kilo op te halen.