Grote brand in loods in Oeffelt, rookpluim trekt richting Cuijk

OEFFELT - Aan de Dorpsstraat in Oeffelt is vrijdagochtend brand uitgebroken in een grote caravanstalling, waarschijnlijk de grootste in de wijde regio met 1000 plekken. Ook zouden er campers en oldtimers in de loods staan.