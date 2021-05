Guido Weijers maakt leerlingen van zijn oude Boxmeerse school gelukkiger, als het goed is

Kermis in Boxmeer? Het wordt kantje boord of-ie dit jaar doorgaat

4 mei BOXMEER - Er is grote twijfel over of de kermis in Boxmeer - de eerste kermis in de regio - vanwege het coronavirus wel doorgaat. De Nederlandse kermisbond vreest dat de kermis, gepland voor 25 tot en met 29 juni, net een weekje te vroeg komt. De Boxmeerse kermiscommissie blijft hoop houden.