Het gonst over de moord op de carnavalsartiest, recherche onderzoekt duistere kanten van ‘Gradje Boemel’

Roemeense politie­macht pakt 37 bendeleden op die ook in Nederland rijdende trucks leegroof­den

15:58 BOEKAREST - Een Roemeense politiemacht is maandag druk bezig een criminele bende op te rollen, die overal in Europa rijdende vrachtwagens leegroofde. In Nederland sloegen de snelwegpiraten toe op de A73 en op de A15 bij Tiel.