Hightech ondernemer uit Overloon koopt Rabopand langs A77 in Beugen

Bewoners van De Mahonie in Boxmeer: ‘Een woonwagen­kamp? Prima, maar niet hier’

9 oktober BOXMEER - Ze schrokken zich een hoedje, de bewoners van De Mahonie in Boxmeer. Want er komt mogelijk een woonwagenkampje zo’n beetje ín hun achtertuin. En daar zitten ze in de rustige villawijk aan de rand van Boxmeer niet op te wachten. Ook al omdat een woonwagenkamp van acht tot zestien woonwagens op die plek nooit eerder in de planning stond.