Hoe de seksdate van tonprater Frank Schrijen gruwelijk afliep

update Bekende tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer dood in woning gevonden, politie bevestigt moord

2 maart BOXMEER - In een woning aan de Steenstraat in Boxmeer is zondagavond laat een dode man gevonden. Het slachtoffer is Frank Schrijen (56), die in Boxmeer en omgeving bekendheid geniet als tonprater tijdens carnaval.