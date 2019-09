Hondje Rocky overleden na ernstig ongeluk Boxmeer

Oude koeienstal van Brienen is nu een moderne gasterij

22 september BEUGEN - In een stal waar ooit koeien en varkens stonden, worden nu alweer drie maanden vergaderingen belegd, kookworkshops gegeven en familiebijeenkomsten gehouden. Gasterij Onder de Panne, zoals het heet, is een nieuwe tak van het bedrijf van Ellen en Arno Gerrits, die al jaren de uitbaters zijn van groepsaccommodatie De Vilt, op een andere plek in Beugen. Zondag was de officiële opening.