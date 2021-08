Hoogwater in de zomer een blijvertje: extreme regen komt in de toekomst tien tot vijftien keer vaker voor

Ruzie over opvoeding loopt uit de hand: Boxmeren­aar (51) trekt vriendin aan haren en knijpt stiefdoch­ter

13 augustus DEN BOSCH/BOXMEER - Een 51-jarige Boxmerenaar trok afgelopen mei zijn vriendin aan de haren tijdens een ruzie over de opvoeding van haar puberzoon. Toen zijn 14-jarige stiefdochter probeerde in te grijpen, kreeg dit meisje ook een kneep in de arm.