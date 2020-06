Hulpdiensten ter plaatse in Steenstraat in Boxmeer voor melding van steekpartij

Man gebruikt koelcel in Overloon niet voor groenten maar chemica­liën

14:00 DEN BOSCH/OVERLOON - De 52-jarige Overloonse A.W. moet ‘op de hoogte’ zijn geweest van de chemicaliën die agenten op 8 januari 2016 aantroffen in zijn loods. Dat stelt het gerechtshof in Den Bosch. W. was daarmee ‘medeplichtig’ aan ‘voorbereidingshandelingen’ voor de productie van synthetische drugs. De man krijgt in hoger beroep een celstraf van 8 maanden.