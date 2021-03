Iedereen blij met militaire oefening in Overloon: Baileybrug weer terug op z’n plaats

De genisten van 102 Constructiecompagnie van de Koninklijke Landmacht hebben op het terrein van het museum de brug onder handen genomen. De steunpunten die op de grond rusten, zijn verstevigd. Daarvoor moest de brug met zwaar materieel worden opgetild.



Een uitdaging voor de militairen, een uitkomst voor het museum dat zelf niet over de machines beschikt om zo’n klus uit te voeren. En huren daarvan is duur.



De Baileybrug, in 1988 door de genie aan het museum geschonken, voldoet nu weer aan alle veiligheidseisen. Deze Baileybrug werd in de Tweede Wereldoorlog ontworpen, het militaire voordeel is dat hij snel kon worden gebouwd.



Bezoekers van het museum kunnen er, als het na alle coronaperikelen weer opengaat, weer zonder problemen gebruik van maken. De brug wordt woensdag tijdens een korte ceremonie officieel in gebruik genomen.