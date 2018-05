In de rij voor een kijkje in de Königstiger

Het duurde drie dagen om het gevaarte vanuit Musée des Blindés in Saumur (Frankrijk) naar het Oorlogsmuseum in Overloon te transporteren, vertelt museumdirecteur Erik van den Dungen. „Het was spannend of het nog zou lukken, pas vorige week kregen we de vergunningen rond. Dit is iets groots in onze branche. Alsof we Rembrandt een paar dagen in huis hebben.”