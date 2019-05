In de wereld zijn er nog drie Enigma-codeermachine’s, eentje staat er nu in Oorlogsmuseum Overloon

Met de machine stuurden de Duitsers in de Tweede wereldoorlog versleutelde tactische informatie naar elkaar. Elke dag werden de codes veranderd zodat de geallieerden die niet konden kraken. Dat lukte de Britten in een flink aantal gevallen uiteindelijk toch, waardoor ze achter de plannen van de Duitsers kwamen en erop in konden spelen. Zonder die ontcijfering zou de oorlog twee jaar langer hebben geduurd, wordt gezegd.



Het apparaat is door een particulier aangeboden aan het museum. Hij had de Enigma - eigendom van zijn overleden broer - op zolder staan. Oorlogsmuseum Overloon heeft het apparaat tegen betaling overgenomen. Hoeveel geld daarmee is gemoeid wil het museum niet kwijt.