In het ZooParc is de cirkel van het leven altijd rond: ‘Het is mooi als je de dieren rust kan geven als het niet meer gaat’

Het was een treurige mededeling: ,,Helaas hebben we onze twee Afrikaanse wilde honden in laten slapen.” Was getekend, ZooParc Overloon. Maar het afscheid van dieren is geen jankverhaal, geen tranentrekker. ,,Het is the circle of life”, benadrukt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel.