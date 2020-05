Inbrekers stelen complete geldwisselmachine bij groenten- en fruitstalletje in Beugen

Kika van Es besteedt de coronatijd nuttig: trainen in De Vetbak en zwaaien bij verzor­gings­hui­zen

12 mei Kika van Es is profvoetbalster in Engeland. Maar nu even niet. In de coronacrisis maakt ze een inhaalslag bij Friet Boys Maashees en zet ze zich in voor anderen, onder meer door beweegles aan ouderen te geven.