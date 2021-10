Ineens zit boer Eric tegenover de koning: ‘Het zou toch niet, dacht ik’

VORTUM-MULLEM/SINT JANSKLOOSTER - Hij had het aanvankelijk zelf niet in de gaten. Eric Lamers van De Schutkooi in Vortum-Mullem was door zijn vriend Bertus Slot uitgenodigd om een gezelschap bij te praten over het boerenleven in een natuurgebied. Lamers doet dat in het Maasheggengebied, zijn vriend in natuurgebied De Wieden in Sint Jansklooster.