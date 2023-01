Inwoners Boxmeer hebben nieuwe ‘vrienden’ voor de deur: blije verrassing, of toch niet?

Ongelukken door ijzel in de regio, waarschu­wing in Gelderland opgeheven

ARNHEM - Er zijn gisteravond en vannacht diverse ongelukken gebeurd op de spekgladde wegen in de regio. Het KNMI heeft de waarschuwing ‘code geel’ voor spekgladde wegen in Gelderland rond 08.00 uur opgeheven. In Noord-Brabant en Limburg werd de code al eerder ingetrokken.

