Jaarlijks 2,5 miljoen voor in nood verkerend Maasziekenhuis

Steekpar­tij in Boxmeer door ‘psychose’ Poolse arbeidsmi­grant

16 april DEN BOSCH/BOXMEER - Een 30-jarige Pool stak vorig jaar een landgenoot met een fors mes in de borst, in een huis voor arbeidsmigranten aan de Heistraat in Boxmeer. De man had op dat moment een psychose. Hij was volgens een psychiater en een psycholoog daarom ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’. Het Openbaar Ministerie wil dat de man een jaar lang geplaatst wordt in een psychiatrisch ziekenhuis na de ‘poging tot doodslag’.