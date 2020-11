Jan werd voor gek verklaard, maar het is toch gelukt: dit huis uit 1974 is energieneutraal

Plan Beugenaar: Stageplek­ken in strijd tegen leegloop bedrijfsle­ven

23 juni BOXMEER - Help jaarlijks duizend jongeren aan een stageplaats bij ondernemers in het Land van Cuijk. Laat ze ruiken aan de bedrijven in de regio. En dan maar hopen dat ze hier blijven of zich zelfs vestigen als hun schoolopleiding erop zit. Dat ‘stageproject’ is een idee van Jan de Vaan uit Beugen.