Je zal toch maar als kroegtijger je einde vinden in een wadi

Moet je in het ziekenhuis of in een verpleeg­huis van Pantein zijn? Dat kan nu zonder mondkapje

BOXMEER - Hoef je tegenwoordig bijna nergens meer nog een mondkapje op, vanaf nu kan dit ook in de jaszak blijven als je in het Maasziekenhuis moet zijn. Of in een van de tien verpleeghuizen van Pantein.

31 maart