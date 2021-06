Jens (23) uit Overloon krijgt volgende week zijn honderdste coronatest: ‘Die wattenstaaf went nooit helemaal’

Voor judoka Guusje Steenhuis is WK altijd hét hoogtepunt, maar nu tellen alleen de Spelen

10 juni GRAVE/BOEDAPEST - Guusje Steenhuis staat voor haar eerste WK in bijna twee jaar. Toch ziet ze het mondiale titeltoernooi in Boedapest slechts als ‘een evaluatiemoment’ in het seizoen. Voor de judoka uit Grave staat alles in teken van de Olympische Spelen.