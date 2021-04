Jonge das verliest moeder en zit urenlang knel in een duiker onder de weg

SP Boxmeer over verkie­zings­ne­der­laag: ‘Het zijn de partijen die schreeuwen die op het pluche terechtko­men’

19 maart BOXMEER - ,,De wonden likken en opnieuw beginnen", zegt Theo Weenink uit Boxmeer, ruim veertig jaar geleden oprichter van de SP in Boxmeer. De partij kreeg woensdag ook in zijn gemeente en die van voormalig partijleider Emile Roemer uit Sambeek een gevoelige tik. De SP was vier jaar geleden bij de landelijke verkiezingen nog de grootste in Boxmeer, maar moet nu VVD, CDA én D66 voor laten gaan.