Jongen (12) tegen het hoofd geschopt bij zware mishandeling in Boxmeer

Acht verhoren over debacle kankerkli­niek Hansa Boxmeer leveren niets op

24 november BOXMEER - De openbare verhoren in Boxmeer deze week van de bij kankerkliniek Hansa betrokken mensen, hebben niet of nauwelijks tot nieuwe inzichten geleid. Veel was al bekend van wat de leden van de enquêtecommissie te horen kregen over het ziekenhuis dat in 2008 groots werd aangekondigd maar niet kwam.