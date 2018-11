Kamervragen over toename storingen op Maaslijn: ‘Er aan wennen kan toch niet het antwoord zijn’

Uit een analyse van De Gelderlander blijkt dat Arriva in oktober 85 keer een melding deed van een vervallen rit, defect materieel of sein- en wisselstoringen. In november waren dat er al meer dan 120. Volgens de provincie is in de meeste gevallen ProRail verantwoordelijk. Die heeft last van ‘spookstoringen’ op het traject. Dat liet de spoorbeheerder al eerder weten. Er wordt dan een storing gemeld in seinen of wissels waarvoor geen oorzaak gevonden kan worden.



Door die problemen vallen ritten uit en vanwege het enkelspoor kunnen dan ook de daaropvolgende treinen of die uit de tegenovergestelde richting niet verder.



Ook reizigersvereniging Rover ziet dit en zegt dat de oplossing pas echt in zicht komt als er dubbelspoor wordt aangelegd op heel het traject tussen Nijmegen en Roermond. Ook elektrische treinen in plaats van dieseltreinen zijn deel van die oplossing. Daarmee lijkt de reiziger niet voor 2040 geholpen. Als dat klopt, welk perspectief kan dan de reiziger geboden worden, vraagt Ronnes aan de bewindsvrouwe. Hij wil graag weten hoeveel reizigers dagelijks de dupe zijn en wat de maatschappelijke schade is.