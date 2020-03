Kapotte IC-bus met coronapatiënten weggesleept, patiënten krijgen korte check in Radboudumc

75 jaar vrijheid Boxmeer als online lespakket

14:34 BOXMEER - De app over 75 jaar vrijheid in de gemeente Boxmeer is door de stichting BING geschikt gemaakt voor thuis leren. De Adventure Game Het Verloren Schrift was eigenlijk bedoeld om in de klas, brugklassen en groepen 7 en 8 van de basisschool, te behandelen.