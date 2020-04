Kapsel verprutst? Zet een petje op en help jouw kapper

Want wat is het idee? Koop via je eigen kapper een petje of t-shirt voor respectievelijk 25 of 30 euro met daarop de tekst #mijnkapperisdicht en help zo je kapsalon wat bij te verdienen. Van elk product dat wordt besteld gaat de helft rechtstreeks naar je eigen kapsalon.



Keijsers (20), die zelf in Boxmeer de kapsalon Milano Pro heeft, werkte het idee met zijn zakenpartners Anne-Marie Jansen (29) en Ton van Raaij (46) verder uit.



,,Een week geleden zette ik de inderhaast ontwikkelde site op internet en meldde het idee via een online kappersnetwerk. Gelijk kwamen de aanmeldingen binnen. de eerste dagen liep het echt storm.’’