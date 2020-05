Katholiek, protestant en moslim bouwen multireligieus kapelletje bij De Schutkooi

Coronapost van huisartsen in de regio Nijmegen en Boxmeer sluit weer

25 mei NIJMEGEN - De speciale coronapost van de huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en Boxmeer is gesloten. Patiënten met luchtwegklachten of andere klachten in combinatie met luchtwegklachten kunnen sinds maandag - op afspraak - weer bij hun eigen huisarts terecht. Bij spoed buiten openingstijden is, net als anders, de huisartsenpost geopend.