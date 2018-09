Kay uit Overloon hoopt nog lang te mogen toeteren

videoBOXMEER - Hij was er in 1997 al bij als jong menneke, de nu 26-jarige Kay Loenen. Ook zondag, tijdens de dertigste editie van de Truckrun Boxmeer, mag de jongeman uit Overloon het startschot (lees: flink toeteren) lossen.

Dat toeteren is, zegt Kay zelf, samen met hamburgers eten, toch wel het hoogtepunt van de dag.

Kay Loenen staat symbool voor al die andere mensen met een beperking die jaarlijks uitkijken naar de derde zondag van september. Want zoals de derde dinsdag van september synoniem is voor Prinsjesdag, is de derde zondag van september dat voor de Truckrun door het Land van Cuijk.

Volledig scherm Kay heeft het duidelijk naar z'n zin in de truckcabine, vlak voor vertrek van de Truckrun. © Ed van Alem

Ook deze zonnige zondagmiddag banen zich vanaf het Boxmeerse bedrijventerrein Saxe Gotha al toeterend zo'n tweehonderd vrachtwagens een weg door zo'n beetje de hele regio. Bestuurd door chauffeurs die vrijwillig en belangeloos de gehandicapte medemens die het lang niet altijd makkelijk heeft als enthousiaste bijrijder een uitje te bieden. Voor een tocht van 40 kilometer door de regio.

Speciale dag

Kays moeder Carolien Loenen (56): ,,Dit is voor Kay en al die anderen een heel speciale dag. Als de brief thuis in de bus valt, is het weer 'wow', de truckrun zit er weer aan te komen. Dan begint het direct weer te leven. Het is ook geweldig met elk jaar veel toeschouwers langs de kant van de weg die vrolijk staan te zwaaien. En wat te denken van die vrijwillige chauffeurs, die hiervoor vrije dagen opofferen en de vrachtwagens de dag ervoor nog mooi gepoetst hebben. Dat vind ik echt een heel mooi gebaar.’’ Stichting Truckers GKB tekent ook voor deze dertigste uitgave, noem het een jubileumeditie.

Door wegwerkzaamheden aan de N602 bij Wanroij, rijdt de stoet vrachtauto's dit jaar via Rijkevoort richting Haps, en dan via Sint Hubert naar Mill.

Volledig scherm Kay Loenen met zijn moeder Carolien. © Ed van Alem

Gezond

Een van die vrijwillige chauffeurs is Geert Jacobs, plaatsgenoot van Kay en Carolien. Zondagochtend in alle vroegte, om half zes, waren hij en tientallen andere vrijwilligers al druk met de voorbereidingen. De 61-jarige Overloner is vanaf het begin betrokken bij het Boxmeerse truckerskonvooi. ,,Ik kom zelf uit een gezin van negen kinderen, allemaal gezond. Als ik dan op deze manier iets kan betekenen voor de medemens, is dat geweldig. Je biedt ze zoveel plezier. Als je al die blije gezichten ziet, weet je waar je het voor doet. Zo zie je maar, samen kunnen we heel veel bereiken. Al gaat het tegenwoordig niet meer zo snel als vroeger om bedrijven vast te leggen.’’

Volledig scherm Kay toetert met chauffeur Geert Jacobs. © Ed van Alem