Kika van Es is trots op Oranje en Joey Hartkamp acht jaar samen met zijn ‘kanjer’

Grote twijfels bij fiets­straat in Boxmeer: protest van omwonenden en wijkraad

18 juni BOXMEER - Er waren al protesten van omwonenden en de wijkraden bij een nieuwe fietsstraat in Boxmeer. Scholen plaatsen vraagtekens bij het plan. Inmiddels is ook de politiek flink verdeeld. Over één ding is wel iedereen het eens: dat scholieren bij het spoor de drukke Spoorstraat moeten oversteken is gevaarlijk.