Kika van Es sponsor van haar oude amateurclub Olympia'18

BOXMEER - Kika van Es is komend seizoen shirtsponsor van haar oude amateurclub Olympia’18. De ruimte die zij hiervoor krijgt op het shirt bij het selectieteam van Onder 15, stelt ze vervolgens ter beschikking aan BrabantSport, in combinatie met haar eigen naam.

BrabantSport heeft als doel Brabant sterker te maken door sport. Van Es is ambassadeur van Team BrabantSport. Op deze manier brengt ze BrabantSport onder de aandacht én kan ze Olympia’18 een duwtje in de rug even.

Roots

Kika van Es: ,,Never forget your roots. Ik vind het belangrijk om betrokken te blijven bij mijn oude amateurclub en dat vind ik bovendien ook heel leuk. Datzelfde geldt voor BrabantSport, waar ik al een tijdje mee samenwerk. Als ik met mijn bereik of bekendheid iets kan betekenen, dan doe ik dat met veel plezier. Daarom geef ik BrabantSport ook graag dit podium. En ben ik heel trots dat ik in de positie ben om twee partijen blij te maken.”

,,We zijn ontzettend dankbaar dat Kika een jeugdteam van ons sponsort. Bij onze vereniging is het voor haar allemaal begonnen en heeft ze haar eigen weg, ondanks tegenslagen, weten te vinden om bij de absolute top van het vrouwenvoetbal te horen", zegt een woordvoerder van Olympia’18.

Voorbeeld

,,We zijn haar als oud-lid altijd blijven volgen, ze is een voorbeeld voor velen. Niet voor niets is ze vanwege haar prestaties benoemd tot erelid. De sponsoring is een groots gebaar waarmee ze een mooie bijdrage levert aan onze jeugd. De kinderen zullen met gepaste trots de kleding van een idool dragen.”

Michel Reinders, directeur BrabantSport: ,,Via onze ambassadeurs uit Team BrabantSport verbinden we topsport met breedtesport en maken we Brabant sterker door sport. Dat Kika onze samenwerking op deze manier tot uiting brengt en de verbinding met ons zoekt, is heel bijzonder en zeer waardevol.”

Het nieuwe shirt van het selectieteam van de jeugd van Olympia'18.