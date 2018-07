Koers kijken én feesten: 5 redenen om naar het criterium van Boxmeer te gaan

Beker amateur­voet­bal: Vianen Vooruit tegen regionale grootmach­ten

28 juli VIANEN - Vianen Vooruit maakt meteen kennis met de wetten van de tweede klasse. In het debuutjaar als tweedeklasser stuit de voetbalclub uit het Cuijkse kerkdorp in de poulefase van de districtsbeker op twee regionale grootmachten: Juliana’31 (Malden) en SV Venray, beide na de zomer actief in de eerste klasse. De andere opponent is Union.