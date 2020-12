Lastige asielzoeker krijgt het steeds lastiger: ‘Strenge aanpak begint te werken’

OVERLOON / GRAVE - Overlast en agressie in de bus naar Grave, vernielingen in Stevensbeek, winkeldiefstallen in de supermarkt, vechtpartijen bij de azc’s en een gewelddadige inbraak in Overloon: 2020 kende in deze regio weer de nodige incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. Maar komend jaar zal het beter gaan, zo belooft ketenmarinier Jur Verbeek, in Zuid- en Midden-Nederland betrokken bij de aanpak van de ernstigste overlastplegers.