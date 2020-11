Leraar die meisje (11) in klas betastte krijgt celstraf

Bestuurder scootmo­biel naar ziekenhuis na aanrijding door automobi­list op zebrapad

3 november BOXMEER - De bestuurder van een scootmobiel is dinsdagmiddag gewond geraakt toen hij of zij werd aangereden door een automobilist op de Burgemeester Verkuijlstraat in Boxmeer. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.