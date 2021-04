Leve de vrijwilliger! Lintje of niet: Huub (72), Els (73) en Bart (72) vormen het cement van hun gemeenschap

Huub van Mil wordt in zijn eigen dorp ook wel de ‘Koning van Overloon’ genoemd. Niet omdat hij zo goed kan wuiven of lintjes door kan knippen, ook niet omdat hij een zelfgebouwd buitenhuis in Griekenland heeft: de 72-jarige is het cement van het dorp. Noem een vereniging waar hij als vrijwilliger bij betrokken zou kunnen zijn en hij is het. ,,Je krijgt er veel voor terug’’, zegt hij er zelf over. ,,En ik help graag mensen.’’