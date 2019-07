LIVE | Duizenden wielerfans wachten Teunissen en co op bij Daags na de Tour

Daags na de Tour De Bruijne verslaat lokale held Van Loon in Boxmeer

16:32 BOXMEER - Elias de Bruijne is maandagmiddag bij het wielerspektakel Daags na de Tour in Boxmeer Nederlandse kampioen journalisten geworden. De renner uit Utrecht versloeg in de sprint de lokale favoriet Juul van Loon.