Loods in Sambeek vat vlam: asbest op veld VV Sambeek

De brand ging gepaard met veel rook en ontstond, schat Pascal Uyen van het zonweringbedrijf in, rond elf uur in de ochtend. Hij noemt het een raadsel hoe het vuur is begonnen. ,,Ik heb geen idee. Er was op dat moment niemand in de loods.”

Camper

In de ruimte van tien bij vijftien meter lag onder meer gereedschap opgeslagen, zegt Uyen. Ook stonden er een draai- en een freesbank. Die gingen verloren. ,,Ik heb het geluk gehad dat Ed Poorts, een omwonende, zag dat er brand was in de loods van ons bedrijf. Hij heeft me direct thuis gewaarschuwd, waardoor we er nog in zijn geslaagd om voertuigen die in de ruimte stonden te redden. Daar ben ik hem echt dankbaar voor.” Het gaat volgens Uyen om twee Jeeps en een camper. ,,We zijn echt geschrokken. Ik heb nooit eerder zo’n brand meegemaakt.”