Loods in Sambeek vat vlam, asbest vrijgekomen en VV Sambeek schrapt wedstrijdprogramma

Vangnet stort in bij Toxandria; wedstrijd gestaakt

15:56 RIJKEVOORT – De wedstrijd tussen de voetbalclubs Toxandria en FC Uden is zondag in Rijkevoort na 35 minuten gestaakt. Het vangnet achter één van de doelen stortte in, waardoor veilig verder spelen niet meer mogelijk was. Op dat moment stonden de bezoekers uit Uden op voorsprong (0-1).