Loslopende honden poepen op openbare begraafplaats in Sambeek: ‘Triest en respectloos’

Bijzondere sporen van een bedrijvig beestje bij de Oeffelter Meent

22 januari OEFFELT - Het is er één geweest. Hooguit twee. Maar de sporen in de sneeuw die vorige week zondag bij de Oeffelter Meent in Oeffelt lang genoeg bleven liggen, zeggen genoeg: de das is een bedrijvig beestje in de nacht. Bij het ochtendgloren waren allemaal pootafdrukken te zien.