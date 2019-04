Luna, de Spaanse flamencozangeres uit Overloon: ‘Ik dacht: ik ga dit leren, punt’

Wat betreft de edele kunst van to-dolijstjes aanleggen, is er een eindbaas: flamencozangeres Luna Zegers (44). In een dapper ogenblik poetste ze alle taken die op een vinkje wachten bijeen en hield vervolgens een lijst over van 28 pagina’s.



Het is nog maar de vraag of dit gaat werken zo, want de boel staat niet gerangschikt op urgentie, of zelfs maar netjes onder elkaar. Haar takenlijst is een even inspirerende als verlammende brij van ideeën voor voorstellingen, halve liedjes, ontluikende melodieën en dingen die gewoon keihard af moeten, zoals de belastingaangifte, constateert Zegers. Ze heeft net een personal coach geregeld. ,,Een sparringpartner om mijn zorgen mee te bespreken, maar die me ook gericht aan het werk zet.”