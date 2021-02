Maanden dicht en nu de winkel weer - een beetje - open: ‘Je bent bang dat je het ondernemen verleert’

,,Winkelen? Wat is dat? Bestaat dat nog?” Maurice van Neerven (57) zegt het niet eens cynisch. Toen hij vanwege nieuwe coronaregels half december de deur van zijn zaak lange tijd moest sluiten, krabde hij zich wel even achter de oren. ,,Je bent bang dat je het ondernemen verleert.”



Daarvoor was het nog wel te doen. Mensen mochten de sportzaak in, niet te veel tegelijk. Handen ontsmetten, afstand houden. ,,Dan ben je tenminste bezig. Helemaal dicht, dat is een drama. We hebben een webshop, die wordt drukker bezocht dan ooit. Maar dan heb je het over hooguit 15 procent van de omzet die we normaal hebben.”