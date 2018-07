Maasheggengebied nu echt bij mooiste natuurgebieden ter wereld

Twee bosbranden in een nacht leggen flinke stukken bos in Boxmeer in de as

8:25 BOXMEER - In de bossen tussen de Sportlaan en de Graafseweg in Boxmeer brak twee keer in korte tijd brand uit in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerst was het raak aan de kant van de Sportlaan. Toen de brandweer daar klaar was met blussen, werden ze opgeroepen voor een fik aan de andere kant van het bos.