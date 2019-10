‘Maasziekenhuis Beugen gaat een gezonde toekomst tegemoet’

Maaszieken­huis Boxmeer en CWZ Nijmegen scoren opnieuw forse onvoldoen­de bij ‘financiële stresstest’: ‘Herstel zet door’

8 oktober BOXMEER/ NIJMEGEN - Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) scoren opnieuw een forse onvoldoende voor hun financiële huishouding. Het CWZ is zelfs het enige ziekenhuis in Nederland dat zowel in 2017 als 2018 verlies leed.